André André: «É por isto que o Sporting está lá em cima»

André André considera que a goleada sofrida pelo V. Guimarães em casa diante do Sporting (0-4) foi "pesada". À Sport TV, o médio dos minhotos destacou "os pequenos pormenores que fizeram a diferença" a favor dos leões.

Análise ao jogo

"É um resultado pesado. Entramos a ver o que o jogo ia dar. O Sporting depois faz o golo, conseguimos reagir e estar no jogo, mas há pequenos pormenores que fazem diferença e é por isso que o Sporting está lá em cima. Pormenores que contra estas equipas acabam por ser prejudiciais. Na 2ª parte estamos por cima, mas erros que cometemos acabam com o jogo. É frustrante e sentimos que podíamos ter equilibrado as coisas."

Pausa na Liga prejudicial?

"Vamos aproveitar para treinar, corrigir esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Agora temos de nos focar no jogo da Taça e vamos tentar chegar o mais longe possível."