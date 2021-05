André André e Quaresma aptos para defrontarem o Benfica

Os internacionais portugueses André André e Quaresma integram os 23 convocados do Vitória de Guimarães para o duelo com o Benfica, da 34.ª e última jornada da Liga NOS, regressando às opções dos vimaranenses.

O médio André André, de 31 anos, com seis golos em 32 jogos oficiais na presente época, e o extremo Quaresma, de 37, autor de quatro tentos em 30 encontros, integram os eleitos do treinador Moreno, após terem cumprido castigo na jornada anterior (0-0 no terreno do Marítimo), devido à acumulação de cinco cartões amarelos.

Já o lateral esquerdo Sílvio regressa à convocatória após ter recuperado de uma mialgia na coxa direita, tal como o avançado Noah Holm.

Por sua vez, o defesa esquerdo Gideon Mensah deixou a lista face ao jogo anterior, por ter visto o quinto cartão amarelo frente aos maritimistas, tal como o médio Janvier, que contraiu uma tendinite no joelho esquerdo.

Também o guarda-redes Nicolas Tiê, os médios Mikel Agu, Miguel Luís e Joseph e o extremo Rúben Lameiras continuam lesionados e, por isso, arredados das escolhas de Moreno.

A formação vimaranense decide o apuramento para a Liga Conferência Europa na receção aos 'encarnados', procurando manter o sexto lugar numa corrida com o Santa Clara, que é sétimo classificado e recebe o Farense, e com o Famalicão, oitavo, que visita o Moreirense.

O encontro entre Vitória de Guimarães, sexto classificado da Liga NOS, com 43 pontos, e Benfica, terceiro, com 73, está agendado para as 20:00 desta quarta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Vítor Ferreira, da AF Braga.





A lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Jhonatan.

- Defesas: Sacko, Zié Ouattara, André Amaro, Suliman, Jorge Fernandes, Abdul Mumin, Sílvio e Hélder Sá.

- Médios: Wakaso, Pepelu, André André, André Almeida e Jacob Maddox.

- Avançados: Quaresma, Marcus Edwards, Rochinha, Lyle Foster, Oscar Estupiñán, Bruno Duarte e Noah Holm.