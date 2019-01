André André falha FC Porto

André André fraturou o quinto dedo do pé esquerdo e está praticamente descartado do jogo com o FC Porto, agendado para o próximo domingo. O médio contraiu a lesão no encontro com o Feirense, na sequência de um traumatismo. Depois de ter sido substituído aos 48 minutos, devido às dores, André André fez uma radiografia, já em Guimarães, que revelou a fratura. O departamento médico ainda não deu o jogador como inapto para a receção aos dragões, mas o facto de se tratar de um dedo fraturado, ainda para mais no pé, dificulta a recuperação.