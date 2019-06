André André foi operado e só volta a treinar em agosto

O médio André André, do Vitória de Guimarães, só vai treinar novamente em agosto, depois de ter sido operado ao tendão de Aquiles, revelou esta terça-feira o clube da Liga NOS.O jogador, de 26 anos, transferiu-se do FC Porto para o Vitória na época passada e apontou seis golos em 19 jogos, o último deles em 9 de março, no terreno do Sporting de Braga (derrota por 1-0), antes de ser forçado a uma paragem por lesão, que resultou numa cirurgia."O atleta foi sujeito, no período de paragem competitiva, a intervenção cirúrgica para reparação de tendinopatia aquiliana. [Tem] integração prevista [no plantel] para o mês de agosto", informou o Vitória em comunicado.Depois da época 2019/20 ter começado oficialmente na segunda-feira, o plantel cumpriu hoje o primeiro treino às ordens de Ivo Vieira, que também não pôde contar com o médio Wakaso, também lesionado.O ganês, de 27 anos, submeteu-se a uma cirurgia no joelho direito e deve reintegrar o grupo no estágio de Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, entre 7 e 14 de julho.Outro jogador dos quadros do clube, o avançado Aziz, enfrenta uma paragem de seis a oito meses, depois de ter contraído uma rotura nos ligamentos do joelho esquerdo na sua estreia na I Liga, no passado mês de maio, frente ao Belenenses (triunfo vitoriano, por 3-1).