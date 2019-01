André André mais longe

Ainda não foi ontem que André André reintegrou os trabalhos e é cada vez menos provável que o médio possa recuperar a tempo de entrar nas contas de Luís Castro para a receção ao Benfica. Uma dor de cabeça para o técnico, que tinha no camisola 11 um dos mais fortes candidatos para ocupar a vaga do castigado Tozé no duelo da Taça de Portugal. Assim sendo, Mattheus Oliveira deve ser o eleito para o onze.

A presença de André André nos convocados para o duelo com o Benfica é um cenário que ainda não está descartado, mas o facto de não se ter treinado ontem e de não ser expectável que o faça hoje leva a que a sua utilização depois de amanhã seja muito pouco provável. Até porque o departamento médico está a gerir a lesão do médio com o máximo dos cuidados, uma vez que um regresso antes de tempo pode acabar em recaída. De recordar que o ex-FC Porto está ausente desde o encontro com o Sporting, tendo saído desse jogo ao intervalo, tal como no anterior, no Bessa. Frente ao Nacional ainda chegou a ser dado como titular, mas ressentiu-se dos problemas musculares e não mais entrou nas contas de Luís Castro.