André André: «Não é por esta paragem que nos esquecemos que vimos de três vitórias seguidas»

O V.Guimarães voltou ao trabalho esta semana e a confiança do plantel está firme. Quem o garante é o capitão André André, ele que esta tarde falou em videoconferência com os jornalistas.





"Sempre dissemos que temos como objetivo os lugares europeus. Não é por esta paragem que nos esquecemos que vimos de três vitórias consecutivas, é nesse sentido que vamos trabalhar", garantiu o médio.Sobre os treinos, o camisola 11 conta o que tem sentido. "Tem corrido bem, sempre com a máxima segurança, dá para conversar um bocadinho com as devidas distâncias, dá para sentir um cheirinho daquilo que tanto gostamos, sempre com uma grande motivação, estamos habituados desde miúdos a treinar em grupo… mas, felizmente, já estamos a voltar ao normal e, dentro de uma, duas semanas, estaremos a treinar em grupo", referiu.Os exames a que foram submetidos os jogadores e o cansaço que provocam os treinos individualizados foram assuntos também abordados pelo centro-campista, de 30 anos. "Os exames não fizeram confusão porque é tudo para o nosso bem e para o bem de todos. Ninguém gostava de estar assim neste momento, mas é o que temos e temos de saber lidar com isso. Treinos individualizados cansam mais rápido do que em grupo. De resto, falta tudo. O contacto, a comunicação... o futebol é um desporto coletivo", explicou ainda.