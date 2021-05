André André: «O Vitória não é isto»

O Benfica afastou o V. Guimarães da Europa ao vencer em Guimarães por 3-1, com a ajuda de um 'bis' de Seferovic, na 34.ª e última jornada da Liga NOS. O internacional suíço marcou aos 48 e 58 minutos, passando a contar 22 tentos na prova, e o brasileiro Everton apontou, aos 90+1, o outro golo dos encarnados, enquanto Jorge Fernandes faturou para os vimaranenses, aos 63.





"Fizemos uma boa primeira parte, faltou uma pequena definição no último terço, mas a equipa estava bem, estava agressiva. Estávamos com uma boa circulação. Estávamos confiantes para a segunda parte. Fomos um pouco abaixo. Ainda tentámos, tivemos oportunidades para empatar mas infelizmente não conseguimos e estamos tristes por isso", começou por referir André André.O jogador vimaranense considerou que a época ficou abaixo das expectativas. "Os objetivos não foram cumpridos. Fizemos uma grande primeira volta. Tínhamos expectativas altas, deitámos tudo a perder. A responsabilidade também é nossa. Perdemos muitos pontos, temos consciência disso. Ainda conseguimos estar a depender de nós, sabíamos que este jogo ia ser difícil. Infelizmente não conseguimos. O Vitória não é isto. Temos de pensar bem no que fizemos, não podemos cometer os mesmos erros na próxima época", referiu."Pensávamos que as coisas iam correr sempre bem, mas no futebol existem momentos menos bons. Não fomos fortes e unidos o suficiente para dar a volta. A sorte que tivemos quando ganhamos não tivemos essa pontinha quando perdemos. Assumimos essa responsabilidade, o Vitória tem de lutar para estar mais acima", frisou.