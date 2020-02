André André: «Pressão existe sempre e quem joga no Vitória sabe disso»

O momento que o Vitória atravessa não é o mais feliz da temporada e esse é um dado que não tem passado despercebido aos adeptos. Os deslizes recentes no campeonato, frente ao Rio Ave e, na última jornada, diante do Boavista, geraram alguma indignação no universo vitoriano, revolta que ficou patente pela forma com que a equipa saiu do relvado axadrezado, sob um coro de assobios e com lenços brancos à mistura.





Uma fase de pressão que o próprio plantel quer inverter, mas que não gera tensão acrescida, até porque, segundo André André, a contestação é vista como um sintoma natural da exigência existente no clube. "A pressão existe sempre. Quem joga no Vitória tem de saber disso. É lógico que quando acontecem resultados menos positivos haverá sempre contestação, mas somos profissionais e temos de saber lidar com isso. A melhor maneira de reagir é trabalhar e ganhar o próximo jogo. A pressão existe sempre no Vitória. Estamos habituados a isso. Sabemos o que queremos e vamos atrás dos nossos objectivos até ao final do campeonato. Não haja dúvida disso", assegurou o capitão, à margem da apresentação da Liga Mini, um evento promovido para as crianças pela Câmara Municipal de Guimarães.O foco está já colocado no jogo com o Famalicão, no sábado, a contar para o campeonato, embate no qual o grupo pretende dar já uma resposta prática para inverter o rumo dos acontecimentos."Vamos fazer tudo para dar uma resposta positiva e vencer o jogo, estamos a trabalhar para isso. Sabemos que os resultados não têm sido os que queremos, mas temos muito campeonato pela frente e vamos já tentar ganhar a partida de sábado. Os jogos são todos decisivos. O campeonato está equilibrado, ganhando dois jogos ficamos lá em cima, perdendo fica-se um pouco mais para trás. Todos os jogos são decisivos, não vai ser este que vai decidir algo. Estamos a fazer tudo para ganhar", sublinhou.