André André: «Queremos ganhar confiança com estes jogos, para entrar bem no campeonato»

No rescaldo do empate com o vizinho Moreirense, o capitão do V. Guimarães, André André, comentou a contratação de Ricardo Quaresma, o reforço mais sonante para a equipa de Tiago Mendes. "Estamos muito contentes por o ter cá. É mais um jogador para ajudar", disse o médio, que atuou ao lado do avançado na Seleção.



André André defendeu que o V. Guimarães "esteve bem" e "teve oportunidades que podia ter concretizado" no embate com o Moreirense. "Os jogadores estão a adaptar-se bem a esta realidade do Vitória para a nova época. É um Vitória ambicioso. Queremos andar o mais acima possível. Queremos ganhar confiança com estes jogos, para entrar bem no campeonato", comentou.





À SportTV, André André disse ainda que "vamos trocando de posição no meio-campo, para ocupar os espaço. O mister diz-nos para termos confiança e desfrutar com a bola. A equipa é intensa, queremos pressionar alto, com a recuperação rápida da bola. Temos trabalhado bem".