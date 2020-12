André André realça coesão da equipa do V. Guimarães

André André é o marcador exclusivo do V. Guimarães no que toca aos jogos em casa. Ontem, foi de novo autor de um golo da vitória no D. Afonso Henriques, mas no final preferiu dividir os louros por toda a restante equipa.

"O mais importante foi a nossa vitória porque são mais três pontos para a nossa luta. Fizemos uma boa primeira parte, mas não estamos tão satisfeitos com o que a equipa fez no segundo tempo, em que o Portimonense nos dificultou a tarefa. Na globalidade foi um bom jogo", começou por analisar, na flash interview, à Sport TV.

Após mais um triunfo sem conceder golos ao adversário, o capitão dos vimaranenses tem na palavra coesão uma tónica a retirar da segunda vitória consecutiva em contas do campeonato. "Estivemos coesos defensivamente. O Portimonense criou mais perigo nas bolas paradas, em que são mais fortes. Mais uma vez mantivemos a baliza a zero e conseguimos a vitória", considerou o camisola 11, que teve novamente em Pepelu e André Almeida os dois companheiros na manobra do meio-campo.

Um "ponto de viragem"

Numa temporada em que já foram três as derrotas em desafios no Estádio D. Afonso Henriques, é, escusado será dizer, fundamental mudar o desempenho caseiro para a concretização dos objetivos. "Espero que esta vitória possa ser um ponto de viragem para a equipa nos jogos em casa. Tivemos jogos complicados, em que cometemos erros que foram capitalizados pelos adversários", avaliou ainda o jogador, de 31 anos.