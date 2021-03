André André renova com o V. Guimarães até 2024

O V. Guimarãe anunciou esta sexta-feira a renovação do médio André André até 2024, num contrato que prevê mais um ano de opção. O acordo, que como Record adiantou ontem já havia sido alcançado, foi comunicado através de um vídeo nas redes sociais mas também no site oficial do emblema minhoto.





Duas palavras que prometem marcar o Futuro: #AndréAndré2024 pic.twitter.com/zAIF5x0Ro8 — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) March 26, 2021

Aos 31 anos, André André cumpre a sua sexta temporada na equipa principal do V. Guimarães, tendo saído no verão de 2015 para o FC Porto mas regressou em 2018. Esta temporada, o médio tem sido uma das peças fundamentais dos vimaranenses, contabilizando 6 golos em 24 jogos oficiais.