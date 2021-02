André André: «Sair daqui com um ponto não é mau de todo»

O V. Guimarães conseguiu arrancar um empate, sem golos, no Estádio da Luz, e André André analisou de forma fria a conquista de um ponto, num terreno muito complicado.





"Sair daqui com um ponto não é mau de todo. Na 1.ª parte, o Benfica pressionou-nos e empurrou-nos muito para trás, mas fomos solidários e compactos, por vezes é preciso sofrer para depois partir para ganhar o jogo. Na 2.ª parte, já nos soltámos mais, mas continuámos consistentes e tivemos mais hipóteses de chegar ao golo", salientou o médio português à BTV.André André admitiu que o Benfica entrou melhor no encontro, mas lembrou que o V. Guimarães podia ter marcado perto do final e ter saído da Luz com os três pontos."Pela primeira parte, o Benfica teve mais caudal ofensivo, mas as grandes equipas têm de saber sofrer. Agora no final podíamos ter saído com os três pontos, mas sair com um não nos deixa tristes", insistiu.