André André tem de parar

Depois de ter saído ao intervalo no jogo do Bessa, para a Taça de Portugal, e frente ao Sporting, André André vai ter mesmo de parar para recuperar em definitivo do problema muscular que o afeta ao nível do adutor à esquerda.

Recorde-se que o médio estava no onze da ficha de jogo na Choupana, mas seria rendido à última hora pelo holandês Ola John. André André vai ser reavaliado ainda hoje no regresso ao trabalho, mas já se sabe que será baixa para o jogo do Jamor, frente ao Belenenses, do próximo domingo.

Registe-se que Florent estará apto a defrontar os azuis depois da indisposição gástrica que o deixou remetido ao hotel no Funchal anteontem. A comitiva vitoriana regressou da Madeira ontem de manhã, folgando o resto do dia.

Entretanto, a SAD garantiu 500 bilhetes para o Jamor, ao preço de 10 euros, que estão à venda no Berço. Caso estes esgotem há mais 500 ingressos reservados.