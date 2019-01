André e Guedes ainda ausentes

A um dia de receber o Benfica, Luís Castro continua sem poder contar com André André e Alexandre Guedes. O médio, tal como Record escreveu na edição de ontem, está praticamente descartado das opções para amanhã, já que não se treina integrado desde o jogo com o Nacional. Além de não ser expectável que seja incluído na sessão de hoje, é ainda menos provável que, mesmo que o faça, seja na máxima força.Quanto a Alexandre Guedes, saiu lesionado do triunfo diante do Moreirense, depois de uma entrada muito dura de Halliche. A marca da pancada encontra-se bem visível na zona do tornozelo e ontem ainda teve demasiadas dores para participar no treino. Hoje já deve estar melhor e a expectativa é que trabalhe sem limitação, podendo entrar nas opções do técnico para o confronto da Taça de Portugal. O ponta-de-lança, de resto, é peça-chave na estratégia dos minhotos e há muitos jogos que é dono e senhor do lugar. A última vez que não atuou de início foi na visita a Portimão, no final do mês de setembro.Quem também está fora das opções de Luís Castro para os quartos-de-final da Taça é Tozé. O criativo foi expulso contra o Moreirense e vai cumprir castigo amanhã. Sem André André, a vaga deve ser ocupada por Mattheus Oliveira.