André Pereira já trabalha sem limitações

Aterragem em Vigo perto das 14 horas portuguesas, viagem de autocarro de cerca de uma hora para Guimarães e treino às 17 horas. Foi assim o dia do regresso do Vitória a Portugal. Mas, depois do expressivo triunfo diante do Ventspils, Ivo Vieira teve mais uma boa notícia: André Pereira já se treinou sem qualquer tipo de limitações e alarga, por certo, as opções do técnico para a frente de ataque. Entregues aos cuidados do departamento médico continuam, porém, os médios Wakaso e André André.





O avançado pode, agora, ameaçar de forma mais séria a titularidade de Alexandre Guedes, que alinhou sempre de início nos quatro jogos oficiais realizados. Numa fase da época em que a sobrecarga de jogos é notória, vem mesmo a calhar esta recuperação do atacante cedido pelo FC Porto.