André Pereira: «Podem esperar uma reação forte»

André Pereira é o primeiro a reconhecer que "o último jogo foi menos conseguido", apressando-se a apresentar os seus argumentos. "Não conseguimos impor o nosso futebol de que tanto gostamos, que é um futebol de posse e de muito ataque", reconheceu o avançado, que está em Guimarães emprestado pelo FC Porto.

"Estivemos muito expostos ao contra-ataque do V. Setúbal, que baixou muito as suas linhas à espera do nosso erro e foi exatamente numa situação dessas que eles conseguiram o golo do empate", assumiu ainda André Pereira, admitindo que estas "são situações que acontecem", mas que a sua equipa tem de "evitar ao máximo e corrigir para que não aconteçam nos próximos jogos".

O avançado está, mesmo assim, determinado em "dar uma prenda" aos adeptos no reencontro de hoje, novamente em Setúbal, mas agora para a Taça da Liga. "Podem esperar uma vitória e uma reação muito forte da nossa parte em relação ao jogo anterior. Isto é o que está no nosso foco e esperamos conseguir a vitória", reagiu, destacando que a Taça da Liga "é o título mais rápido que se pode ganhar". "Nesta prova jogam-se muito poucos jogos e pode-se ganhar a Taça já em janeiro. Acredito que vamos ter uma boa resposta, pois queremos ganhar e dar um presente aos adeptos, que era estar na final four da prova, e é para isso que vamos lutar", prometeu ainda o jogador.

Refira-se que André Pereira marcou nos dois últimos jogos, mas não ficou satisfeito. O avançado queria contribuir para duas vitórias, mas os seus golos só resultaram em dois empates. "É verdade que fiz dois golos nos dois últimos jogos, mas a conquista dos três pontos, que era o mais importante, não foi conseguido e fiquei triste por só termos conseguido dois empates", destacou o avançado, ontem de manhã, aos meios do clube e ainda em Rio Maior.