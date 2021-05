Ânimos exaltados na partida do autocarro do V. Guimarães para o aeroporto

Cerca de três dezenas de adeptos deslocaram-se este sábado às imediações do D. Afonso Henriques aquando da partida do autocarro do Vitória rumo ao aeroporto, de onde viaja para a Madeira, obrigando à intervenção das forças de segurança para evitar qualquer tipo de aproximação à viatura.





A iniciativa nasceu nas redes sociais e tinha como principal objetivo apoiar a equipa para o encontro com o Marítimo. No entanto, na hora da verdade, foram mais as vaias e os insultos do que propriamente os aplausos.Ainda assim, o autocarro com a comitiva minhota seguiu a viagem sem grandes problemas, devidamente escoltado pela polícia, que teve apenas de intervir para acalmar os ânimos de alguns adeptos que interpelaram outros que estavam a recolher imagens do momento em que a equipa abandonou o estádio.Aquando da chegada dos jogadores ao recinto vimaranense, Quaresma fez questão de parar a sua viatura para conversar com os adeptos presentes por breves instantes, numa atitude muito saudada e elogiada. O extremo, de resto, está castigado e é baixa para o jogo da Madeira, tal como o capitão André André.