Antal Bencze assina contrato profissional com o V. Guimarães

Antal Bencze assinou esta quinta-feira contrato profissional com o V. Guimarães, anunciaram os conquistadores no seu site oficial. O guarda-redes húngaro prolongou a ligação com o clube até 2025, com uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros. Com duas temporadas cumpridas ao serviço dos vimaranenses, o guardião de apenas 18 anos tem sido presença assídua nos escalões jovens da seleção da Hungria.





Antal Bencze era um homem feliz por continuar de rei ao peito, querendo aproveitar a oportunidade para "mostrar valor", numa época em que vai integrar os trabalhos da equipa B. "Estou, obviamente, muito contente por continuar no Vitória, por ter novas oportunidades de mostrar o meu valor e espero corresponder às expectativas", disse ao site oficial do conjunto vimaranense.