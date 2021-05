Antigo candidato à presidência pede que seja votada destituição de Miguel Pinto Lisboa

Manuel Pinto Brasil, antigo candidato à presidência do V. Guimarães, pretende que sejam incluídos mais três pontos na ordem de trabalhos da assembleia-geral extraordinária agendada para 29 de maio, sendo que um desses pontos visa a "destituição do atual Presidente do Vitória Sport Clube e, consequentemente, da Vitória Sport Clube – Futebol SAD".





A posição é assumida em comunicado enviado a, no qual Manuel Pinto Brasil argumenta que a gestão de Miguel Pinto Lisboa "à revelia dos sócios, está a conduzir o Vitória ao descalabro financeiro e desportivo". "Vejo-me na obrigação de o impedir juntamente com um grande número de associados que se revêm na minha posição. Os exemplos das consequências deste tipo de gestão estão à vista e não quero que o Vitória seja mais um infeliz caso desses", sublinha o antigo candidato à liderança dos minhotos.Manuel Pinto Brasil aponta como exemplo "a recusa do Presidente em prestar os diversos esclarecimentos" solicitados em março, "todos eles relacionados com a gestão financeira que vem fazendo no Clube e que apenas através da comunicação social se vai tendo conhecimento, acusando ainda Miguel Pinto Lisboa de "mentir aos sócios ao referir numa entrevista ao semanário 'DESPORTIVO de Guimarães': «eu só tive um sócio a interpelar a SAD e que obteve resposta»".Pinto Brasil defende que a atuação de Manuel Pinto Lisboa "tem sido muito grave" e que "não há transparência, há atos de gestão de consequências nefastas e, perante um pedido de esclarecimentos de um sócio do Vitória, o Presidente escuda-se na marcação de uma Assembleia Geral para o efeito". "Exijo cabal resposta a todas as nossas dúvidas para decidir da sua demissão se tais esclarecimentos não forem credíveis e se a gestão que vem fazendo se revelar prejudicial para o Vitória, como se vem presumindo, tal é a força com que se esconde dos sócios", pode ler-se no comunicado.Numa carta enviada ao presidente do Conselho de Administração da Vitória Sport Clube – Futebol SAD, datada de 23 de março, Manuel Pinto Brasil solicita vários esclarecimentos, entre os quais os valores contratuais das transferências e respetivos valores já recebidos e a receber por vários jogadores, bem como os valores já pagos e a pagar a clubes terceiros no âmbito das transferências de Tapsoba, Pêpê, Davidson, Miguel Silva, Venâncio, Pedro Henrique, Guedes, Vítor Garcia, Ola John, João Carlos Teixeira, Celis, Rincon, Florent e Rafa Soares.Manuel Pinto Brasil quis também saber quais os valores já recebidos e a receber pela participação na Liga Europa, na época 2019/2020, assim como o valor da noticiada antecipação de receitas televisivas e qual o seu custo financeiro efetivo. O associado n.º 10.869 questionou ainda o custo global suportado com o departamento de scouting sediado em Paris; a relação dos jogadores contratados a partir de 1 de Agosto de 2019 e respectivos custos; o valor discriminado da dívida à D20 Sports, Lda que fundamentou o pedido de insolvência; qual a variação absoluta e percentual dos custos médios mensais da massa salarial, desde julho de 2019 até à presente data, discriminado por jogadores, treinadores, outros trabalhadores e prestadores de serviços, com referência aos valores médios da época 2018/19 e qual a percentagem do capital social da SAD detida pelo V. Guimarães e o custo e respetivos termos da anunciada aquisição do capital à MAF.Na resposta a Manuel Pinto Brasil, a 16 de Abril, a Miguel Pinto Lisboa indica que as informações solicitadas revestem-se de "natureza sigilosa ou confidencial", pelo que "não é possível satisfazer o pedido formulado (…) sob pena de prejudicar os interesses da sociedade ou a fazer incorrer em responsabilidade contratual perante terceiros". Ainda assim, Miguel Pinto Lisboa aponta mais esclarecimentos para a assembleia-geral extraordinária.