António Miguel Cardoso anuncia José Boto como diretor desportivo

Caso António Miguel Cardoso vença as eleições no próximo dia 20 de julho, José Boto será o novo diretor desportivo do Vitória. O anúncio foi feito pelo candidato da Lista A, na noite de quarta-feira em Urgeses, numa sessão de esclarecimento.





Em declarações reproduzidas pelo portal 'Guimarães Digital', António Miguel Cardoso sublinhou que "as negociações estão adiantadas" e que já estava em condições de anunciar esta possível contratação, acrescentando acreditar que o acionista maioritário da SAD, Mário Ferreira, validará a escolha, face ao currículo da pessoa em causa.José Boto está ao serviço do Shakhtar Donetsk, onde trabalhou em articulação com o treinador português Paulo Fonseca, e terá tido grande influência na escolha de Luís Castro para o comando técnico dos campeões ucranianos. Antes disso, exerceu as funções de responsável máximo pelo scouting do Benfica durante 11 anos.