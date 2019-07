António Miguel Cardoso: «Mário Ferreira? Temos respeito por quem esteve ao lado do Vitória»

O modelo de gestão da SAD e, por consequência, do futebol profissional foi um dos tópicos que maior discussão gerou no debate entre candidatos à presidência do V. Guimarães, realizado este sábado.António Miguel Cardoso, candidato pela Lista A, garantiu que não irá entrar em choque com Mário Ferreira, maior acionista da sociedade, com quem assumiu estar disponível para trabalhar lado a lado, mas com uma condição: o V. Guimarães não irá abdicar da gestão do futebol nem aceitar eventuais desblindagens dos estatutos."Temos respeito por quem esteve ao lado do Vitória estes anos todos. Não imagino um negócio sem o máximo respeito e lealdade. Mas o que vamos dizer na cara ao senhor Mário Ferreira é: fez o investimento, mas o Vitória tem recurso para ser melhor gerido. E há um ponto assente: tem que se manter a blindagem dos estatutos. Para nós, é essencial que a blindagem se mantenha. É essencial que o Vitória continue a controlar o futebol lado a lado com o Mário Ferreira, mas não vamos abdicar da gestão. Se o projeto for bom, independente e houver total transparência, não deixará de estar connosco. O que queremos é que, a existirem mudanças na SAD, sejam os sócios do clube, em AG do clube, a decidir pela desblindagem ou não", começou por dizer, reiterando ser totalmente contra este ponto da desblindagem estatutária."Seremos sempre contra a desblindagem, mas não quero que os vitorianos acreditem em mim pelas minhas palavras. Estes assuntos têm de ser tema em AG's do clube. Não queremos que o presidente do clube, em conluio com o maior investidor, altere os estatutos. Qualquer alteração aos estatutos da SAD tem de passar pelos sócios do clube", sublinhou.