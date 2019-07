António Miguel Cardoso quer recuperar maioria da SAD

António Miguel Cardoso, candidato à presidência do V. Guimarães, apresentou ontem o programa da lista A candidata às eleições do próximo dia 20.

"Diferenciamo-nos em relação às outras listas porque temos o objetivo de que o clube volte a controlar a SAD e o futebol. Sabemos que para isso teremos um longo caminho, que temos de ser sérios com os investidores. Lentamente, a trabalhar direito, a esgotar os recursos do Vitória, que não têm sido esgotados, podemos chegar a esse caminho", afirmou António Miguel Cardoso, confiante de que o investidor Mário Ferreira compreenderá a situação. Com o objetivo de "estar nas competições europeias todos os anos", o candidato acredita que, consigo ao leme, melhores dias virão: "Estamos muito satisfeitos com o treinador, achamos que foi uma boa escolha. Obviamente vamos apanhar a preparação da época a meio, mas tudo faremos para que a mística regresse." O médio João Alves e Pedro Meireles, da lista derrotada de Júlio Vieira de Castro nas últimas eleições, foram algumas das figuras presentes.