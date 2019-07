António Miguel Cardoso: «Queremos criar eventos no D. Afonso Henriques»

António Miguel Cardoso, candidato à presidência do V. Guimarães pela Lista A, elencou um vasto leque de medidas que pretende levar a cabo ao nível comercial e de marketing, caso chegue à presidência do clube.





Começando pela Vitória FanZone, um espaço para incentivar o convívio entre sócios em dias de jogo, António Miguel Cardoso apontou que muitas dessas propostas passam precisamente por melhorar as condições aos associados."Em relação à área de marketing, fomos os primeiros a lançar o programa. Não quero dizer que somos pioneiros, mas há coisas que serão comuns. Uma das medidas é a Vitória FanZone para fazer que haja comunicação antes do jogo, que a festa possa ser alongada. As receitas ponderamos que sejam encaminhadas para as modalidades. Pensámos na criação de uma convenção anual. Não podemos meter-nos num pedestal e deixar de comunicar com os associados. Planeamos uma vez por ano direção, capitão e treinador, de forma informal, trocar ideias com os sócios. Pensámos também numa criação do Tour pelo Estádio. Criar um Museu mais interativo de forma a haver mais comunicação pelo estádio. Terminar numa loja mais capaz, com mais merchandisin. Em agosto, há aqui tantos emigrantes, é importante termos um Vitória mais dinâmico. Outra medida é o núcleo das mulheres, é importante que as vitorianas se organizem. Achamos que são medidas que podem ser interessantes. Para além disso, queremos também incentivar a criação de eventos no D. Afonso Henriques, no final da época. Por que não fazer grandes eventos em Guimarães e fazer grandes concertos no D. Afonso Henriques, não só no pavilhão? Seria uma medida interessante", apontou.