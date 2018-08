Arbitragem do último jogo leva V. Guimarães a enviar carta ao Conselho de Arbitragem

Conforme Record adiantou na sua edição em papel desta quarta-feira, a SAD do Vitória não gostou da prestação de Bruno Esteves enquanto VAR no jogo com o Feirense, queixando-se de três lances de penálti que o juiz de Setúbal ignorou.

Nesse sentido, foi enviada uma carta ao Conselho de Arbitragem, "dando nota da insatisfação do clube perante a arbitragem do encontro entre Vitória e Feirense, sublinhando igualmente um conjunto de outros casos da época anterior com idênticos responsáveis, nomeadamente em contexto de vídeo-árbitro". O anuncio foi feito em comunicado, assinado pelo presidente Júlio Mendes.





Na nota, o Vitória adianta ainda que "a bem da verdade desportiva, da transparência e como forma de contribuir para o futebol positivo", os minhotos passarão a realizar, de seis em seis jornadas, "uma apresentação pública dos casos de arbitragem e dos critérios utilizados pelos árbitros e vídeo-árbitros" nos jogos da equipa às ordens de Luís Castro.Por fim, Júlio Mendes avisa que o Vitória "não permitirá, jogo após jogo, que o clube venha a ser lesado por critérios dúbios e decisões erradas que coloquem em causa os seus objetivos".