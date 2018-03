O fogo cruzado entre as duas listas candidatas às eleições do próximo dia 24 continua e, desta vez, foi Armando Marques, vice-presidente da atual direção, a lançar um forte ataque a Júlio Vieira de Castro.

"Acho muito estranho que o sócio Alfredo Magalhães ande a visitar empresas, a apresentar o candidato a presidente e ainda não tenha dado a cara na lista de apoio. Porquê? Até tem lá o filho… Ainda ninguém questionou. Por que razão o sócio Alfredo Magalhães ainda não deu a cara? O candidato da Lista A foi a décima escolha da estrutura formada pelo Alfredo Magalhães", acusou Armando Marques, que também não poupou nas críticas a Ziad, antigo avançado vitoriano indigitado para gerir o futebol profissional da Lista A: "Nos últimos 10 anos, o Espérance só ganhou sete vezes o campeonato! Nas últimas duas vezes que não ganhou o diretor desportivo era o Ziad... O clube triplicou o investimento na equipa. Quando não investia, o Espérance era campeão, quando investiu foi segundo e terceiro. Na época 2014/15, a principal decisão dele foi dispensar um jogador para o Marítimo, que depois marcou muitos golos no Vitória. Dizia que não via qualidade para ver o Marega num grande clube. Até hoje ainda não percebi porque o Ziad é o salvador. Foi despedido do Espérance, porque quando entrou prometeu grandes investimentos, mas só apareceram as contas para pagar."

Autor: Bruno Freitas