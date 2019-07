Armando Marques processa Daniel Rodrigues

Armando Marques, vice-presidente da direção demissionária, vai avançar com um "procedimento criminal" contra Daniel Rodrigues, anunciou o dirigente num comunicado enviado às redações. Em causa estão as declarações proferidas pelo candidato da Lista C às eleições do Vitória, no debate realizado no passado sábado, onde acusou Armando Marques de utilizar de forma indevida as listagens de sócios, mais concretamente "para pressionar" os mesmos.O atual vice-presidente "repudia, de forma veemente, as afirmações reproduzidas pelo mesmo, cujo teor é revestido de especial gravidade atento o momento eleitoral que o clube vive". Nessa medida, a opção passa por "dar entrada nos serviços do Ministério Público do procedimento criminal com vista ao apuramento da verdade".Este comunicado assinado por Armando Marques surge na sequência de um outro comunicado assinado por Isidro Lobo, presidente da Mesa da Assembleia Geral, fazendo igualmente referência às palavras de Daniel Rodrigues no debate do último sábado. "Em face de tal declaração, cumpre à Mesa da Assembleia Geral esclarecer que não tem conhecimento de que as listagens de sócios do clube tenham sido fornecidas a quem quer que seja ou que alguém delas venha fazendo uso, designadamente, para efeitos eleitorais", pode ler-se no documento publicado no site oficial do Vitória, terminando o mesmo com um apelo aos associados: "Não obstante tal facto e não obstante a absoluta confiança na responsabilidade de todos quantos possam, por força das suas funções profissionais, ter acesso a listagens de sócios, vem a Mesa da Assembleia Geral solicitar a todos os sócios e candidatos que caso tenham conhecimento de algum facto que entendam ser suscetível de afetar a validade do ato eleitoral, o comuniquem de forma objetiva a fim de o mesmo ser devidamente tratado."