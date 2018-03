A campanha para as eleições do Vitória continua ao rubro, com as duas listas a trocarem duras acusações nos últimos dias. Depois de ter sido acusado de ser "moço de recados do atual presidente" , Armando Marques voltou ao 'campo de batalha' para revelar algumas criticas de Júlio Vieira de Castro a dois atuais jogadores do plantel, feitas num fórum de adeptos vitorianos."O senhor Júlio Vieira de Castro, a 12 de fevereiro de 2018, emitiu um comunicado em que condenava o episódio racista com Konan. No dia 28 de setembro de 2017, já ele pensava na candidatura desde janeiro, disse o seguinte sobre o mesmo Konan: "Não é necessário malhar no Konan. Ele enterra-se sozinho, mais fraco do que isto não há. Não se consegue descobrir igual nem nas aldeias do Quénia. Isto sim é um extra-terrestre". Um personagem que tem esta opinião sobre o Konan nunca poderá ser o Vitória que os vitorianos defendem. Tenho dezenas de citações sobre jogadores, por exemplo em relação ao Celis disse no dia 18 de Setembro: "O Celis não é mau, é péssimo, é horrível, rua com ele"", referiu o vice-presidente da atual direção.Armando Marques deu ainda a conhecer uma outra publicação de Júlio Vieira de Castro, onde falava de um suposto apoio ao... Sp. Braga. "Há uma coisa que aprendi desde pequeno, que é contra o Sp. Braga tudo, a favor do Sp. Braga nada. Sou dos que defendo isso, mas há quem não defenda. O senhor Júlio Vieira de Castro escreveu uma narrativa que gostaria de revelar: "Eu tenho muita família em Braga, pelo Braga, entre nós não há atritos. Na Taça de Portugal que vencemos, torceram pelo Vitória, foram os primeiros a dar-me os parabéns. Por isso, domingo serei pelo Braga." Eu nunca serei pelo Sp. Braga, nem que seja ao berlinde", acrescentou Armando Marques.

Autor: Bruno Freitas