Assembleia Geral do V. Guimarães foi adiada

A Assembleia Geral do V. Guimarães, prevista para este mês de junho, foi adiada para data a anunciar. A informação foi dada, em comunicado, pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, José António Antunes. "A medida visa permitir a adoção de mecanismos de prevenção e controlo da transmissão do vírus – que serão prontamente comunicados a todos os associados –, bem como minimizar os efeitos da circunstância de o ano associativo em curso, em rigor, não corresponder ao ano desportivo"; pode ler-se.





Entretanto, foram sorteados os nomes dos 20 sócios do Vitória que estarão na bancada virtual, na próxima quinta-feira, no desafio diante do Belenenses SAD, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Leia o comunicado na íntegra:



"Perante os constrangimentos advenientes da situação epidemiológica da COVID-19, a Mesa da Assembleia Geral do Vitória Sport Clube informa os associados e demais interessados que, conforme previsto no artigo 18.º, n.º 2, do decreto-lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, a reunião ordinária da Assembleia Geral para discussão e votação da proposta de Orçamento, excecionalmente, não será realizada no presente mês de junho.



A medida visa permitir a adoção de mecanismos de prevenção e controlo da transmissão do vírus – que serão prontamente comunicados a todos os associados –, bem como minimizar os efeitos da circunstância de o ano associativo em curso, em rigor, não corresponder ao ano desportivo – vd. artigo 60.º dos Estatutos do Vitória Sport Clube.



Mais se informa que a realização da aludida reunião ordinária será agendada, nos termos do referido normativo legal, para data a comunicar oportunamente.



José António Fernandes Antunes



Presidente da Mesa da Assembleia Geral"