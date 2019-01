Assim ficou o tornozelo de Guedes após jogada com Halliche

Alexandre Guedes realizou ontem apenas tratamento, ele que foi obrigado a sair pouco depois do intervalo com o Moreirense, devido a uma pancada sofrida ainda na 1ª parte. Tratou-se de um lance duro de Halliche, à passagem do minuto 33, que lhe deixou o tornozelo do dianteiro em mau estado. Este lance, juntamente com mais um de João Aurélio também na 1ª parte, deixaram os responsáveis minhotos indignados com o critério de Carlos Xistra, que, na 2ª parte, não teve contemplações na hora de mostrar o vermelho a Tozé.