Autoridades de saúde não autorizam sócios na tribuna do Estádio D. Afonso Henriques

O V. Guimarães tinha divulgado a intenção de convidar alguns sócios para assistirem aos jogos em casa a partir da tribuna, mas a Autoridade Regional de Saúde do Norte emitiu uma nota a informar que não autoriza a presença de público no estádio.





"Torna-se necessário clarificar que, em concordância com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020 de 11 de setembro de 2020 e as Orientações técnicas da Direção-Geral da Saúde, as Autoridades de Saúde de nível nacional, regional e local comunicaram o seu parecer desfavorável, não permitindo a presença de público", pode ler-se na nota enviada esta sexta-feira às redações.