Aziz de saída para o Qarabag

O V. Guimarães já chegou a acordo para a transferência do ponta-de-lança Aziz, que na época passada esteve cedido ao Estoril. O avançado vai representar o Qarabag, do Azerbaijão, com um acordo válido por quatro temporadas.





Aziz viajou esta manhã para a Áustria, com a devida autorização do Vitória, para finalizar o processo da transferência para o Qarabag. A oficialização do negócio está pendente de pormenores.A SAD do Vitória irá encaixar uma verba a rondar um milhão de euros. Além disso, reserva uma parte do passe do avançado na expectativa de lucrar com uma eventual transferência no futuro.Yakubu Aziz marcou 15 golos com a camisola do Estoril na época passada, 12 dos quais na Liga 2.