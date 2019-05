Aziz promete golos

Agora é oficial. Yakubu Aziz viu a SAD do Vitória exercer a cláusula de compra que estava contemplada no contrato de cedência por parte do Vizela e passa a ser jogador dos minhotos até junho de 2023, confirmando-se a notícia avançada por Record no passado dia 23 de abril. Como prova de confiança nas capacidades do jovem ganês, os responsáveis vimaranenses optaram por blindá-lo com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, ao contrário dos 10 milhões que estavam inicialmente previstos.

Em Portugal desde janeiro de 2017, Aziz ainda não domina a nossa língua, mas fez um esforço para deixar uma mensagem em português aos adeptos na hora da oficialização da nova ligação. "Estou muito feliz por assinar contrato com o Vitória. Prometo continuar a marcar golos e conto com o vosso apoio", disse o ganês, de 20 anos, em declarações difundidas primeiramente na nova aplicação do clube, a Vitória Live. Aziz tem estado em grande destaque ao serviço da equipa B, pela qual apontou 11 golos em 28 jogos. Na formação de sub-23, marcou dois em cinco jogos. O novo contrato é um prémio pelo bom desempenho e o próximo passo é subir à equipa principal, algo que pode acontecer já na pré-temporada.