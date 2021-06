Aziz tem indicações para se apresentar no V. Guimarães mas SAD não descarta venda do ganês

O avançado Yakubu Aziz recebeu indicações para se apresentar no arranque dos trabalhos de pré-temporada da equipa principal do V. Guimarães, no final do mês de Junho, mas a SAD não descarta a possibilidade de vender o passe do ponta-de-lança que marcou 15 golos com a camisola do Estoril, na Liga Sabseg, se receber uma proposta que seja vantajosa do ponto de vista financeiro.





O rendimento desportivo de Aziz na época 2020/2021, que terminou com a subida do Estoril à Primeira Liga, despertou o interesse de vários clubes, não só portugueses, mas também estrangeiros. Contudo, as sondagens que a SAD do Vitória recebeu nas últimas semanas, algumas delas com propostas concretas, não foram suficientemente tentadoras para avançar com um processo negocial.