Bino assume comando técnico do V. Guimarães após saída de João Henriques

João Henriques deixou o comando técnico do Vitória e Bino Maçães, até então treinador da equipa B, vai assumir a liderança da formação principal. A decisão já foi oficializada pelo clube e surge na sequência da derrota caseira com o Tondela (1-2), que aumentou para quatro o número de desaires consecutivos.





O novo treinador já conduzirá a sessão desta segunda-feira, iniciando a preparação da deslocação a Portimão, agendada para a próxima sexta-feira. Com 47 anos, Bino está no Vitória desde a época passada, tendo liderado a equipa B, atualmente a competir no Campeonato de Portugal.A SAD, em comunicado, registou e enalteceu "a forma como João Henriques serviu o clube". Além do treinador, saem também os adjuntos Luís Morgado, Alberto Carvalho e Mauro Moderno.