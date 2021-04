Bino confirma disponibilidade de Quaresma e analisa luta no ataque: «Vamos precisar de todos»

Quaresma está de volta às opções e pode regressar à competição na Madeira depois de quase um mês de ausência. A notícia já tinha sido avançada por Record na sua edição deste domingo e foi confirmada por Bino Maçães em conferência de imprensa.





"O Ricardo [Quaresma] tem feito esta semana de trabalho e está disponível. É um jogador importante no grupo e estará mais preparado nesta altura do que estava por exemplo na altura do jogo com o FC Porto, está mais próximo do que é exigível para a competição", revelou o treinador, que analisou ainda a luta pelo lugar mais avançado do ataque, que tem sido ocupado quase em exclusivo por Estupiñán."Quando entrei a expectativa era de que todos os jogadores pudessem dar uma resposta. Partiam todos do zero. O Noah Holm tem-nos dado essas respostas, que quer entrar e jogar, sempre com grande atitude competitiva. E é por isso que tem sido opção a partir do banco nos últimos jogos. O Bruno Duarte baixou de produção esta época, até pelo bom momento do Oscar. Baixou os números e os índices de confiança. Temos trabalhado para melhorar isso, não só nele mas em todos. Haverá uma grande densidade de jogos nos próximos tempos e isso vai exigir que todos estejam prontos, comprometidos e dentro do processo. Vamos precisar de todos para podermos conquistar os nossos objetivos", explicou Bino.