Bino desconfia do Nacional e avisa: «Vão dar a vida e nós temos de dar a nossa também»

Depois da derrota no Dragão, o Vitória volta a jogar fora de casa, desta feita na Choupana, perante o aflito Nacional. Um jogo onde os minhotos, teoricamente, têm obrigação de vencer, mas Bino Maçães avisa que as coisas nem sempre vão de encontro ao que diz a tabela classificativa e avisa que entrar a pensar que vai ser fácil é meio caminho andado para novo dissabor.





"Espero um Vitória forte e determinado, consciente de que a classificação não diz nada sobre aquilo que pode ser o jogo. Temos de igualar o Nacional na vontade e no crer. Espero que possamos ter mais qualidade com bola, porque com o FC Porto já tivemos coisas boas a nível defensivo. Que a equipa possa estar mais tranquila atrás para ter bola e para podermos chegar com muito mais perigo à baliza do Nacional. Nesta fase todas as equipas estão a dar a vida. O Nacional vai fazê-lo e nós temos de dar a nossa vida também para conquistar os nossos objetivos", vincou o treinador, que desvalorizou por completo a sequência de 10 derrotas seguidas que leva a formação agora orientada por Manuel Machado."Se pensarmos que o Nacional está em último e que não ganha há 10 jogos, isso é o caminho para as coisas não correrem bem. Temos de ter um espírito de conquista muito grande, porque se não for assim as coisas não vão correr bem. Pode ser um jogo de engodo. Parece que o Nacional não está bem, não ganha há muito… Mas vai dar a vida neste jogo. Ganhando pode entrar outra vez na luta. Nós temos de pensar o mesmo. Se ganharmos, mantemos a nossa posição e podemos ficar mais perto de quem vai à frente, considerou.A seis pontos do P. Ferreira e com os castores a derrapar nos últimos jogos, será que ainda há esperança nos vitorianos de chegar ao 5.º posto? Bino finta a pergunta e agarra-se apenas à sua equipa. "O foco, desde o primeiro dia, que passa por olhar para aquilo que temos de fazer. Não estar preocupados com quem vai à frente ou atrás, mas no que podemos fazer. Há uma grande densidade de jogos nesta fase, há tempo para fazer recuperação e pouco mais. Sobra pouco para assimilar ideias para a nossa forma de jogar. Mas estamos focados unicamente em nós. Melhorámos a nível defensivo nos últimos jogos, precisamos que a equipa também se liberte no processo ofensivo. Temos jogadores com capacidade para desequilibrar na frente", referiu o técnico.