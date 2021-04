Bino Maçães deixa mensagem à equipa B: «Estou aqui em grande parte fruto do que fizeram»

Esta foi uma semana de mudança para Bino Maçães. O técnico deixou a equipa B do Vitória para render João Henriques na equipa A, mas a verdade é que nem por isso esquece o que ficou para trás.





Por essa razão, na primeira conferência que deu como novo timoneiro da formação principal, Bino aproveitou uma pergunta sobre se irá olhar para alguns dos seus 'meninos' como soluções futuras para deixar-lhes uma mensagem."Sim, mas mais do que isso, para mim é muito importante não deixar passar o que vou dizer: se hoje estou aqui, devo-o ao presidente, mas também é muito fruto do que os jogadores da equipa B fizeram e demonstraram, pondo prática as minhas ideias. Por isso, hoje estou aqui e quero publicamente agradecer-lhes e dizer-lhes que continuem na luta pelo objetivo do clube, que é subir à Liga 3. Esses jogadores que está na equipa B e nos sub-23 estão constantemente a ser observados e com certeza alguns poderão estar na equipa principal", disse o técnico.Virando depois o foco para os jogadores da equipa principal, Bino não quis individualizar e falar de Ricardo Quaresma, quando questionado sobre se espera que o 'Harry Potter' seja uma das opções mais viáveis para dar a volta à situação. O técnico preferiu antes olhar para a equipa como um todo."Não vou mencionar um jogador, somos uma equipa. Tenho a certeza de que toda a gente não estará bem, todos os jogadores. Temos jogadores ambiciosos que querem mais. Ninguém está satisfeito com este momento do Vitória. O Ricardo é um elemento importante, até pela experiência que tem, e será importante, junto com os restantes capitães, para dar a volta. Na adversidade veem-se os jogadores de carácter", concluiu.