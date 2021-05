Bino Maçães deixa V. Guimarães

Bino Maçães já não é o treinador do Vitória. O técnico de 48 anos bateu com a porta após a derrota dos vimaranenses por 1-2, no Estádio D. Afonso Henriques, frente ao Famalicão, resultado que impediu a equipa formação de Guimarães chegar ao 5.º lugar do campeonato nacional, que fica entregue ao P. Ferreira.



As notícias sobre a chegada de Pepa para o comando técnico do Vitória de Guimarães na próxima temporada, notícia que Record avançou na semana passada, desgastaram a ligação entre o treinador e a direção do clube, tendo Bino chegado a dizer, em plena conferência de imprensa, que tal 'anúncio' "não era bonito".





Recorde-se que o antigo treinador da equipa B do Vitória subiu ao comando técnico da equipa principal após saída de João Henriques, técnico que assumiu o leme da formação vimaranense logo após a saída de Tiago Mendes.A duas rondas do fim do campeonato, a equipa ocupa a sexta posição, a última de acesso à Liga Conferência Europa, sendo que a presença nas competições da UEFA não está ainda assegurada.