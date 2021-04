Bino Maçães: «Demonstrámos a grande entrega e garra da equipa»

Depois de cinco jogos seguidos a perder, numa série que levou inclusivamente à troca de treinador, o V. Guimarães voltou às vitórias na Liga NOS, ao bater o Santa Clara por 1-0. Um triunfo que deixou Bino Maçães naturalmente satisfeito, especialmente pela entrega que viu dos seus jogadores.





"A primeira parte foi nossa, bem conseguida, com muito bons momentos, fizemos golo e críamos oportunidades. Vi uma boa dinâmica da equipa e condicionámos o jogo ofensivo do S. Clara. Na segunda parte, sobretudo depois do golo anulado, veio ao de cima fantasmas antigos, percebe-se que é uma questão mental e sentiu-se essa falta de confiança. Saliento, porém, a alma da equipa, pois estivemos irrepreensíveis na defesa, não me lembro de uma oportunidade clara do adversário. Tivemos mérito em sofrer, na entrega e na atitude, mas é uma vitória merecida por tudo o que fizemos ao longo do jogo. Não é fácil mudar a dinâmica [3x3x4] neste período como aquele em que vivemos. Tivemos alma e determinação", elogiou o treinador.Por outro lado, Bino Maçães assume que este resultado tem uma importância superior pelo momento que se vivia. "É uma vitória importante para trazer tranquilidade e com a qualidade que eu pretendo e que os jogadores podem demonstrar. É um triunfo que deixa os nossos adeptos mais alegres e com a esperança de que o futuro seja melhor. Vencemos num período difícil e demonstrámos a grande entrega e garra da equipa", concluiu.