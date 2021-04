Bino Maçães deseja inverter ciclo negro e garante: «Ninguém vai ter medo!»

Depois da estreia no banco com derrota em Portimão, Bino Maçães cumpre, amanhã, o primeiro jogo como treinador do V. Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques. Uma importante batalha depois de os conquistadores terem sido apanhados pelos açorianos no 6º lugar da Liga NOS na última jornada.





"Quando se vem de uma série tão negativa, tem sempre impacto. Não era nada disto que estávamos à espera. Está na altura de invertermos este ciclo. Tenho a certeza que ninguém vai ter medo. O jogo com o Santa Clara é muito importante para nós e uma oportunidade para invertermos esta série", afirmou o treinador, que procura evitar que a equipa igual a pior sequência do clube no campeonato, a de seis derrotas consecutivas verificada em 2003/04.Bino Maçães, que antes orientava a equipa de sub-23, ainda se referiu a diferentes assuntos, desde as suas opções técnicas e táticas até à Assembleia-Geral do clube marcada para o próximo mês de maio."A equipa deu uma excelente resposta depois do primeiro golo sofrido. Muito bons momentos da equipa. Três golos e da forma como foram mexeram com a equipa. Vimos uma equipa a crescer, personalizada, com bola. Criou situações claras de golo. Para a equipa ganhar esse ímpeto para os próximos jogos precisamos de estar mais focados. Não jogar tanto em função do adversário…""O Rochinha esteve condicionado durante a semana, mas não foi só por isso que optei pelo André Almeida. Queria que o André fosse o nosso 3º médio entre linhas. As características do André davam-nos perfeitamente isso. Mantermos a equipa equilibrada."A pressão existe sempre, em qualquer clube. Acho que é uma pressão ótima. É a de lutar por uma competição europeia. Espero que os meus jogadores percebam que, mesmo numa fase negativa como esta, ainda estamos na luta pelo 6º lugar. Estão aqui as condições para os jogadores fazerem esse ‘up’ anímico.Não é algo que pretendemos. O Vitória não está habituado a sofrer tantos golos. E há que rectificar. Levarmos a nossa baliza a zeros. Há princípios que estão adquiridos, nunca deixando de pensar naquilo que o adversário tem de melhor e de menos bom. Acredito que eles vão dar uma boa resposta. Estão completamente envolvidos em mudar este ciclo.É algo que o clube irá definir. Se tem de dar explicações quanto ao futuro ou ao que quer que seja. Que os jogadores fiquem seguros da sua qualidade. Seguros daquilo que já fizeram. Sabemos que temos de ser nós a envolve-los mais. Quando não ganhas as coisas, elas têm de ser mais vezes explicadas. Animicamente espero que os nossos jogadores percebam, vejam e sintam… São esses bons momentos que queremos voltar a trilhar.