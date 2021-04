Bino Maçães e a derrota na Choupana: «Ansiedade do passado»

O técnico do Vitória lamentou o pecado da equipa. "Hoje faltou sermos eficazes, principalmente na primeira parte. Não entrámos bem no jogo, permitimos um golo ao Nacional e a partir daí as coisas tornam-se sempre muito mais difíceis. Tivemos de ir atrás do resultado, acho que até demos uma boa resposta e tivemos duas bolas nos postes. As coisas não aconteceram e na segunda parte houve muito mais precipitação da equipa", comentou Bino, acrescentando: "Quando se está em desvantagem, temos de acelerar os processos, mas os jogadores não conseguiram interpretar isso muito bem, fruto de alguma ansiedade do passado, que acabou por vir ao de cima. Quisemos fazer as coisas rápidas, mas não como pretendíamos. O jogo até se tornou algo incaracterístico."