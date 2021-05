Bino Maçães e a ida a Faro: «Estamos de sobreaviso»

O técnico Bino Maçães assume o contexto complicado que aguarda o Vitória em Faro em função da prova de vida que a competição exige ao adversário, mas também vincou a esperança de dar continuidade ao triunfo obtido frente ao Moreirense para não só reforçar a posição de acesso ao último lugar europeu, como quebrar a sequência de seis desaires que os minhotos averbaram fora de portas.





"Espera-nos um jogo de contexto complicado, mas estamos de sobreaviso porque sabemos que não podemos facilitar em nada perante um Farense que está a atravessar um ciclo de resultados positivos, mas ainda se encontra numa situação complicada na tabela e encara este jogo com a aspiração de dar uma prova de vida para ganhar impulso e aproximar-se dos lugares de salvação", comentou o técnico vitoriano, convicto em tirar proveito da emoção do balneário para corrigir o mau ciclo fora de portas: "Seis resultados negativos fora de casa é muito e acredito que isso possa mexer no orgulho ferido dos jogadores para conduzir a equipa aos momentos de estabilidade que a competição exige, até porque estamos a lutar por um objetivo que considero aliciante e pretendemos ampliar a nossa vantagem".Já sobre o seu papel na profunda reestruturação do futebol profissional que o presidente Miguel Pinto Lisboa tem vindo a veicular para a próxima época, Bino Maçães salientou apenas a concentração total em garantir o passaporte para as competições europeias."Temos falado sobre vários assuntos, mas, independentemente de ser o Bino ou não, o fundamental são os quatro jogos que faltam e a qualificação europeia. É aqui que está o nosso foco, até porque nesta altura do campeonato não há nenhum clube que já não esteja, de algum modo, a planificar a temporada seguinte", comentou Bino Maçães.O V. Guimarães visita o Farense amanhã, às 20h30, na 31.ª jornada da Liga NOS.