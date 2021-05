Bino Maçães: «Equipa teve uma grande alma e espírito de entreajuda, uma equipa 'à Vitória'»

Bino Maçães, treinador do V. Guimarães, salientou a forma como os minhotos entraram diante do Farense, pese embora o que se seguiu, com os dois golos que valeram aos algarvios uma vantagem que durou até bem perto do final. Na sua análise à partida, o técnico dos minhotos assume que o resultado não foi o desejado, mas enaltece a resposta dada às adversidades que o jogo foi colocando.





"Não era o resultado que pretendíamos. Vínhamos aqui com a ideia de poder somar três pontos. Sabíamos das dificuldades, que o Farense precisava dos três pontos, muito importantes na sua luta para sair da zona de despromoção, e que queriam entrar forte, mas nós também tentámos fazer isso. Chegámos ao golo, depois, quase de uma forma inesperada, vemo-nos em desvantagem e acho que tivemos uma boa reação. O Rochinha tem, logo de seguida, uma excelente oportunidade para chegarmos ao golo do empate, mas não conseguimos marcar""Quando corrigimos algumas situações ao intervalo, vemo-nos em inferioridade numérica e, aí sim, a equipa depois teve uma grande alma e espírito de entreajuda, uma equipa 'à Vitória', à semelhança do que são as suas gentes. Não foi só alma, foi também qualidade, saber fazer as coisas de uma forma serena, sabendo que tínhamos de acelerar o jogo e acho que, com todo o mérito, chegámos ao golo do empate porque fomos mais equipa nesse período""Sabíamos, e tínhamos até falado, para mexer com orgulho dos jogadores, que vínhamos de seis derrotas seguidas fora e isso não pode acontecer numa casa como a nossa. Tínhamos de nos revoltar para reverter esse ciclo. Conseguimos, não com uma vitória, é verdade, mas esperamos, nos três jogos que faltam, dar uma resposta dentro daquilo que pretendemos que a equipa seja no futuro e possa, no final do campeonato, atingir os seus objetivos".