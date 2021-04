Bino Maçães: «Há erros que não se podem cometer»

Sair de Portimão com uma derrota (0-3) não seria certamente o cenário que Bino Maçães idealizara para a sua estreia como treinador principal do Vitória de Guimarães.





Em declarações no final do encontro, o técnico dos vimaranenses disse que o resultado acabou por ser "muito pesado para aquilo que foi o jogo", elogiando a eficácia do Portimonense."Acho que o resultado é muito pesado para aquilo que foi o jogo. Entrar praticamente a perder causou-nos maior intranquilidade. O Portimonense fez um jogo muito eficaz, mas nós tivemos momentos na primeira parte em que tivemos por cima, e até mesmo no início da segunda parte, mas acabámos por sofrer um golo de penálti e outro logo a seguir, num lance em que temos que refletir", apontou.Apesar do resultado menos positivo, Bino Maçães afirmou ter tirado apontamentos positivos, apontando as melhorias que a equipa tem de fazer para mudar o rumo dos acontecimentos."Tirámos coisas boas deste jogo, conseguimos ter bola, criar espaços entre linhas e, nesse aspeto, fiquei agradado e penso que o caminho é por aí. Temos de evitar cometer erros como aqueles que cometemos hoje, mas vi o jogo da equipa a fluir mais, mas há erros que não se podem cometer, mas confiamos nos jogadores e sabemos que podem fazer coisas melhores no futuro. Recordo que hoje tivemos aspetos positivos, embora possa não soar bem dizer isto. O Portimonense é uma boa equipa e hoje foi muito eficaz e feliz no resultado", terminou.