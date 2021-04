Bino: «Tivemos uma grande atitude»

Bino, treinador do V. Guimarães, destacou a atitude dos seus jogadores apesar da vitória do FC Porto (1-0) no Dragão.





"Tinha avisado os jogadores para os primeiros minutos de jogo. O FC Porto poderia entrar forte e querer resolver cedo a partida. Fizemos uma 1ª parte muito bem conseguida, criámos alguns problemas ao FC Porto", analisou o técnico à Sport TV."No início da 2ª parte claudicamos numa ação em que estávamos em vantagem e permitimos o golo. Tivemos que nos expor mais e o FC Porto criou situações para ampliar o resultado. Nunca abdicámos do empate. Tivemos uma grande atitude e temos de salientar a parte boa que eles fizeram e levar isso para o próximo jogo. O caminho vai-se fazendo com estas adversidades. Podemos ser mais fortes no futuro e é isso que eu espero."