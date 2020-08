Bis de Bruno Duarte em jogo-treino frente à equipa B

O V. Guimarães, orientado por Tiago Mendes, realizou esta manhã o seu primeiro teste de pré-época, ante a equipa B do clube, saindo vencedor por 3-2, com um bis de Bruno Duarte e um golo de Marcus Edwards, no Estádio D. Afonso Henriques.





O conjunto secundário até se colocou em vantagem no primeiro tempo, através de um auto-golo, e o resultado chegou assim ao intervalo. Na segunda parte, Bruno Duarte, primeiro, e Marcus Edwards a seguir deram a volta ao marcador. Nuno Pereira empataria, de penálti, para os 'bês', restando a Bruno Duarte marcar de novo para fixar o resultado final.O plantel segue viagem amanhã para Quiaios, local onde irá realizar o seu estágio de pré-temporada até ao próximo dia 4 de setembro.