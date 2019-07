Blati Touré: «Queremos conseguir a classificação para a fase de grupos da Liga Europa»

Blati Touré falou, esta manhã, durante o estágio em Quiaios (Figueira da Foz), sobre as expectativas na primeira experiência em Portugal."Os meus companheiros receberam-me muito bem. Temos um grande ambiente, e estamos no bom caminho", começou por referir.Numa fase da época em que "há que trabalhar muito para assimilar as ideias do novo treinador", o primeiro objetivo está traçado: "Em primeiro lugar queremos conseguir a classificação para a fase de grupos da Liga Europa. Conheço um pouco da história do Vitória. É um grande clube, que já disputou várias vezes a Liga Europa e espero que voltemos a jogar em breve, porque os adeptos estão muito entusiasmados"."Sabemos que a qualificação é muito importante. Estamos a trabalhar para o conseguirmos e esperemos que as coisas nos saiam bem", acrescentou Blati, de 24 anos.