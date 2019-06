Bondarenko oficializado no V. Guimarães

Valeriy Bondarenko é o mais recente reforço oficializado pelo Vitória, confirmando-se a notícia avançada por Record na sua edição desta sexta-feira. O central ucraniano chega ao Minho cedido pelo Shakhtar Donetsk, ainda como contrapartida do negócio que levou Luís Castro para o comando técnico do clube do leste da Europa. O empréstimo é válido até ao final da época que agora se inicia.





O Vitória será a segunda experiência de Bondarenko fora da Ucrânia, depois de ter representado o Torpedo Kutaisi, da Géorgia. No seu país natal, antes do Shakhtar, passou pelo Oleksandriya e pelo Skala Stryi.