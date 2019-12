Bondarenko regressa aos eleitos de Ivo Vieira

Será com Bondarenko na comitiva que o Vitória vai partir esta manhã rumo a Frankfurt, onde amanhã terminará a sua participação nas competições europeias esta época. O central ucraniano está recuperado da lesão que o afastou dos relvados durante mais de dois meses e, depois de ter voltado à ação no último domingo pela equipa B, amanhã pode regressar às opções na formação principal.

A ausência de Bondarenko esteve relacionada com a fratura de um dos dedos da mão direita, o que o obrigou a uma intervenção cirúrgica e a uma paragem prolongada. Tem vindo a ser reintegrado de forma progressiva e, por já se encontrar na máxima força, foi utilizado na equipa B diante do São Martinho, tendo atuado os 90 minutos sem qualquer problema. Agora reentra nos convocados da formação principal para o duelo com o Eintracht, alargando as opções de Ivo Vieira para o eixo da defesa. E em boa hora o faz, uma vez que Tapsoba, por ter completado uma série de três amarelos, vai cumprir castigo amanhã.

Quem também não vai entrar nas contas para a Alemanha são os médios Lucas Evangelista e André Almeida. Têm apresentado fadiga muscular e serão poupados, por precaução.