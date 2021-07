Borevkovic iminente: Rio Ave e V. Guimarães muito perto do acordo total

As negociações entre o V. Guimarães e o Rio Ave por Toni Borevkovic estão prestes a chegar a bom porto, pelo que o jogador croata, que Record colocou na agenda dos vitorianos há cinco dias, já não deve fugir à SAD liderada por Miguel Pinto Lisboa.





O dossiê conheceu avanços significativos esta terça-feira, dia em que foi apresentada uma proposta formal aos rioavistas. A oferta ficou muito perto das pretensões da direção liderada por António Silva Campos, o que significa que meros detalhes separam agora as partes de um entendimento total.Ora, segundo apurou Record, estas pequenas arestas por limar prendem-se com a verba, uma barreira que todos os envolvidos acreditam que será facilmente ultrapassada. O negócio, a fechar-se, envolverá uma verba superior a um milhão de euros e deverá permitir ao Rio Ave manter direitos sobre uma futura venda.De resto, a possibilidade de mudança é um cenário que agrada ao próprio jogador. Inteirado do projeto em curso, Borevkovic está entusiasmado com este passo. Ao que tudo indica, até já terá estado em Guimarães.